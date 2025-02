Chiuso il dispensario farmaceutico: "La frazione perde l'ennesimo servizio"

Chiuso il dispensario farmaceutico di Furato.

Furato deve fare a meno anche del dispensario farmaceutico

L’Amministrazione comunale di Inveruno ha comunicato che la farmacia Lupo, titolare del servizio, a causa di problematiche relative alla carenza di personale, ha rinunciato alla gestione del dispensario. Gli uffici comunali competenti stanno predisponendo le procedure necessarie volte a individuare un eventuale nuovo gestore, che possa garantire la continuità del servizio e soddisfare le esigenze della comunità.

I residenti: "Sempre meno servizi, ci sentiamo abbandonati"

La notizia ha provocato non poche lamentele fra i residenti che hanno sottolineato come negli anni a Furato si siano persi molti servizi: hanno chiuso il negozio di alimentari, la scuola materna, lo sportello bancomat, la navetta di collegamento con Inveruno (il mercoledì, giorno di mercato). Un impoverimento di servizi che fa sì che i residenti si sentano abbandonati; qualcuno ricorda che doveva essere realizzata un’area per i ragazzi con attrezzature sportive all’aperto ma ancora non si è visto nulla. Lamentele anche per lo stato delle strade, senza manutenzione.

Il sindaco: "Già avviate le procedure per trovare il nuovo gestore"

Il sindaco Nicoletta Saveri ha commentato:

"Il nostro obiettivo è mettere in campo, per quanto di competenza, tutte le forze per rispondere alle esigenze della cittadinanza. Per il dispensario farmaceutico sono state già avviate le procedure per individuare il nuovo gestore. Ricordo che la scuola dell’infanzia che è stata chiusa era parrocchiale, il bancomat e il negozio sono di iniziativa privata. Rispetto alla nuova area attrezzata per i ragazzi, lo scorso anno si è proceduto con il rogito del terreno. Come abbiamo fatto per il parco di via Modigliani a Inveruno, interverremo non appena ci saranno risorse tramite finanziamenti o bandi".

"Un medico di base visiti nella frazione per un giorno alla settimana"

I cittadini della frazione si lamentano anche per la mancanza di un medico di base, con la richiesta di avere qualche protocollo per rendere obbligatorio un giorno di presenza a Furato.

A questo proposito Saveri ha commentato:

"Non esiste alcun protocollo secondo il quale i medici siano tenuti a stare un giorno alla settimana nell’ambulatorio della frazione. I medici vengono assegnati sulla base degli ambiti da Asst, e scelgono in autonomia dove stabilire il proprio ambulatorio".