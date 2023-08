Chiuso ecocentro per precauzione

Il forte maltempo che ha imperversato nel weekend sull’abbiatense, con particolare potenza nel pomeriggio di sabato 26 agosto 2023, ha causato diversi danni anche nel Comune di Albairate.

Dopo un attento sopra luogo , l’Amministrazione comunale ha deciso di chiudere l’ecocentro per questioni di sicurezza.

“A seguito dell'evento meteorologico di straordinaria intensità che ha interessato il nostro territorio, presso l'ecocentro sono stati riscontrati in stato di criticità piante, rami e materiale vario con conseguente e potenziale pericolo per l'incolumità di coloro che usufruiscono del servizio nell'area – ha riferito il sindaco Flavio Crivellin - Pertanto, l’econcentro rimarrà chiuso fino a sabato 2 settembre 2023 per consentirne la messa in sicurezza”.