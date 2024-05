Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di posa cavi, dalle 21 di lunedì 6 alle 5 di martedì 7 maggio, saranno adottati diversi provvedimenti di chiusura.

Chiusa per una notte la A4 fra Cormano e Monza e Sesto e Viale Certosa

Sarà chiuso il tratto compreso tra Cormano e Monza, verso Brescia.

Si precisa che gli svincoli di Cormano e Sesto San Giovanni saranno chiusi in entrata in entrambe le direzioni, Brescia e Milano, per effetto della chiusura di seguito indicata del tratto Sesto San Giovanni-Milano Viale Certosa. Nella stessa notte, ma con orario 20:00-5:00, sarà chiusa l'area di servizio "Lambro sud".

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Cormano, proseguire sulla SS35 Milano-Meda verso Meda, immettersi sulla A52 Tangenziale nord in direzione di Monza ed entrare in A4 alla stazione di Monza; per la chiusura dell'entrata di Cormano e di Sesto San Giovanni, verso Brescia: Monza;

per la chiusura dell'entrata di Cormano e di Sesto San Giovanni, verso Milano: Milano Viale Certosa;

-sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Milano Viale Certosa, verso Milano/Torino.

Si precisa che gli svincoli di Sesto San Giovanni e di Cormano saranno chiusi in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia, vista la concomitante chiusura del tratto Cormano-Monza sopra indicata.

Nella stessa notte, ma con orario 20:00-5:00, saranno chiuse le aree di servizio "Novate nord" e "Lambro nord". In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, immettersi sulla SS36 verso Lecco, poi sulla A52 in direzione di Rho e seguire le indicazioni per A4/Torino - A8/Varese - A9/Chiasso - A50 Tangenziale ovest;

per la chiusura dell'entrata di Sesto San Giovanni e di Cormano, verso Milano: Milano Viale Certosa;

per la chiusura dell'entrata di Sesto San Giovanni e di Cormano, verso Brescia: Monza.