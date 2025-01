Previsti lavori di manutenzione lungo il raccordo Fiera Milano all'uscita di Mazzo di Rho venerdì 24 gennaio.

Chiusa per un pomeriggio l'entrata di Mazzo di Rho del raccordo autostradale

Sul Raccordo Fiera Milano (R37), per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 10 alle 16 di venerdì 24 gennaio, sarà chiuso lo svincolo di Mazzo di Rho, in entrata verso Rho.

In alternativa, immettersi sul Raccordo Fiera Milano (R37) verso Monza, proseguire sulla A52, sempre in direzione di Monza e uscire a Baranzate, per poi rientrare dallo stesso svincolo verso Rho e rientrare sul Raccordo Fiera per riprendere il proprio itinerario in direzione di Rho.