Chiusa da questa mattina, 13 marzo 2025, l'area giochi del parco Crivelli di Parabiago per la riqualificazione dei giochi presenti.

Chiusa per lavori l'area giochi del parco Crivelli di Parabiago

Questa mattina, attorno all’area giochi del parco Crivelli di Parabiago è stata collocata una recinzione che impedisce a chiunque di accedervi. L’area in questione è, infatti, oggetto di un intervento di ripristino e riqualificazione, che si è reso necessario a seguito degli ingenti danni causati dal nubifragio del 24 luglio 2023. A causa delle forti raffiche di vento, gli alberi erano, infatti, caduti a terra, andando ad abbattere il muretto in sasso che delimitava l’area giochi dal resto del parco Crivelli.

Nell’immediato si era reso necessario intervenire per mettere quest’ultimo in sicurezza, liberando il suolo calpestabile dai grossi tronchi franati.

Il ripristino del muretto e dell'area circostante

Ora è il momento di ricostruire il muretto e di provvedere ad altre migliorie: come si diceva, oggi gli operai hanno provveduto a delimitare l’area di cantiere, in modo da impedirne l’accesso a chiunque non sia autorizzato.

L’intervento dovrebbe concludersi a fine mese e, come recitano i cartelli affissi sulla recinzione, per tutto il periodo in cui il cantiere sarà attivo, i cittadini saranno invitati a rispettare il divieto di accesso.