Chiude per un giorno un tratto della Sp 232

L'intervento

La strada fra Bareggio e Cisliano rimarrà chiusa domani, 23 marzo 2022.

Chiuderà domani, 23 marzo 2022, un tratto della strada Sp 232 tra i Comuni di Bareggio e Cisliano per il taglio di piante pericolanti.

Il cantiere lungo la strada provinciale

Lavori urgenti e indispensabili, chiude, per una giornata la Sp232. Solo nella giornata di mercoledì 23 marzo, a causa di lavori non rinviabili di messa in sicurezza di alcuni tratti della SP232, si rende necessario uno stop al traffico.

Si è infatti reso necessario il taglio di piante pericolanti, con conseguente chiusura del tratto di SP232 compreso tra il Km.2+848 ed il Km.4+000, relativamente ai Comuni di Bareggio e Cisliano.