Chiude il Panificio Moroni, era il negozio più antico del paese

Chiude il Panificio Moroni di Nerviano.

Il Panificio Moroni chiude dopo 92 anni

Con lui se ne va un pezzo della storia di Nerviano: oggi, sabato 22 aprile 2023, è infatti l'ultimo giorno di attività del Panificio Moroni, storica attività che si trova in via Lazzaretto. Un negozio che tutti conoscono e amano profondamente e che era stato aperto 92 anni fa. Si tratta, in pratica, dell'attività più longeva che si trova nella comunità nervianese.

I commenti

"Dopo 92 anni di gloriosa attività, oggi è l'ultimo giorno di lavoro per il Panificio Moroni - ricorda l'ex sindaco Massimo Cozzi - Nerviano e il Lazzaretto, in primis, perdono un pezzo della loro storia. Da parte mia il grazie per la professionalità e la serietà sempre dimostrate. Una eccellenza e attività storica che sicuramente mancherà e, purtroppo, un altro negozio che chiude, senza il ricambio. Grazie e buona vita!". Poi le parole dell'associazione Facciamo Quadrato di cui il negozio faceva parte: "E' con questo affettuoso ricordo (foto sotto) che cogliamo l'occasione di ringraziare Renata e Massimo per il prezioso lavoro che hanno fatto nella loro lunga attività. Oggi si conclude questa parte della vostra storia, della nostra storia, ma siamo certi che non mancheranno mai i sorrisi, l'affetto e la vostra splendida presenza sul territorio e l'apporto alla nostra associazione. Grazie per tutti questi anni, grazie per aver sposato dall'inizio il progetto di Facciamo Quadrato e buona pensione".