Chiude il "Mare" dei poglianesi, addio alla Cava di Cantone

Chiuderà per sempre, al termine dei festeggiamenti che si svolgeranno domani, domenica, il «mare dei poglianesi», come veniva chiamata in passato la Cava-Laghetto di Cantone.

Situato tra Pogliano e Nerviano

Un luogo che, nonostante sorga sul territorio comunale di Nerviano, è situato al confine tra i due comuni e per i poglianesi doc è sempre stato un luogo importante. In gioventù andavano a fare il bagno in quella zona dove sorge il canale e dopo, quando è sorta la cava, è diventato il luogo della pesca, degli incontri con gli amici per le classiche grigliate. Molti oggi usano il percorso attorno alla cava per camminare in sicurezza, lontano dalle auto e dai pericoli. Ma domenica, come dettò, sarà l’ultimo giorno di apertura, una grigliata in compagnia e poi i cancelli si chiuderanno per l’ultima volta.

Il sindaco di Pogliano Lavanga: "Un vero peccato è sempre stato il punto di riferimento dei poglianesi

«E’ davvero un peccato - spiega il sindaco Poglianese Carmine Lavanga - Il laghetto è sempre stato un punto di riferimento per i poglianesi e molti di loro ancora oggi andavano li a giocare a carte. Per quanto riguarda i motivi della chiusura e il futuro di quell’area, non li conosco visto che si tratta di un territorio del comune di Nerviano».

La vicenda arriverà anche sui banchi del consiglio comunale di Nerviano

«La convenzione è stata interrotta per un’inadempienza contrattuale dell’affittuario - spiega Sergio Parini, assessore al Territorio - Che ne sarà ora di quest’area? Si dovrà decidere e trovare un sistema di gestione che sia sostenibile».

La questione arriverà anche sui banchi del Consiglio comunale di Nerviano.