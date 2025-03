Chitarra e violino, un pomeriggio di grande musica con due giovani artisti del Rusconi

Due giovani artisti (entrambi di 19 anni), due strumenti (chitarra e violino), un unico pomeriggio quello di domani, domenica, di grande musica all'istituto Rusconi di Rho

La chitarrista Emma Merguicci e il violinista Augusto Tenuta saranno i protagonisti dell’undicesima edizione di «Talenti meno Venti», l’iniziativa musicale dell’Istituto Rusconi che offre la possibilità di ascoltare i migliori giovani musicisti dell’Istituto e dei più prestigiosi conservatori italiani e svizzeri.

L’iniziativa è in programma domani, domenica, alle 17, nella Sala delle colonne di Casa Magnaghi via Madonna 67, con ingresso a offerta libera. «Talenti meno Venti» si aprirà con un viaggio nella musica per chitarra, attraverso le opere di Heitor Villa Lobos e Agustín Barrios Mangoré, due dei più grandi compositori per questo strumento. A interpretarle sarà la talentuosa Emma Merguicci, giovane chitarrista di 19 anni, attualmente all’ultimo anno del Liceo musicale «Salvatore Quasimodo» di Magenta.

Nella seconda parte del concerto, invece, il violinista Augusto Tenuta interpreterà la suggestiva Sonata n. 1 in fa minore Op. 80 di Sergej Prokofiev, accompagnato al pianoforte dal maestro Yevgeni Galanov. Augusto, 19 anni, ha iniziato lo studio del violino a cinque anni e si è formato al Conservatorio di Milano, dove è allievo del maestro Fulvio Luciani e sta per conseguire il Diploma accademico di primo livello Afam.