«Chioschi comunali chiusi da più di un anno: una vergogna totale»

Dopo le interpellanze e le risposte scritte degli scorsi mesi, il tema della gestione dei chioschi di Rho, nel Parco Pomé e nel Parco Europa è stato portato nuovamente in Consiglio comunale.

I bandi vinti a aprile 2024 ma non si è ancora proceduto all'assegnazione agli operatori

Due aree importanti che devono tornare a essere pienamente fruibili per le persone, con tutti i servizi necessari. Due chioschi chiusi ormai dall’autunno 2023 e che in tutti questi mesi, soprattutto per quanto riguarda quello in parco Pomé, sono stati anche vandalizzati, costringendo il Comune ad ulteriori spese di risistemazione.

"Noi, così come moltissimi rhodensi, ci siamo chiesti come possa essere possibile che a seguito di bandi vinti ad aprile 2024, non si sia ancora proceduto, a febbraio 2025, all’assegnazione delle strutture agli operatori - afferma il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Andrea Recalcati - La gestione complessiva lascia molti dubbi, nonostante l’impegno dell’assessore Nicola Violante".

Le ragioni del ritardo sembrano essere dovute a un problema assicurativo

«Le ragioni del nuovo ritardo e della mancata entrata in funzione dei chioschi di Parco Europa e Parco Pomè sembrano siano da attribuirsi ai lunghissimi tempi serviti per ottenere la documentazione bancaria e assicurativa necessaria, oltre ai numerosissimi controlli giudiziari resi necessari dopo le vicende del bar interdetto per mafia sito nei locali comunali in piazza San Vittore - prosegue Recalcati - Nel frattempo però il Comune ha subìto in tutto questo periodo perdite economiche considerevoli, a causa del mancato introito derivante dagli affitti degli spazi in questione. Alla richiesta di specificazioni delle tempistiche attualmente previste per l’operatività effettiva dei chioschi, l’Amministrazione ha finalmente dichiarato che si dovrebbe procedere all’assegnazione entro una decina di giorni. L’obiettivo di garantire alla cittadinanza il sevizio nei mesi a venire potrebbe dunque essere vicino e ci auguriamo che molte situazioni di vandalismo e insicurezza nei parchi possano così terminare con l’inizio delle nuove attività".

La nostra speranza è che i chioschi vengano aperti con la bella stagione