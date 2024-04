Chiesa ortodossa e falsi vescovi e sacerdoti: il patriarcato mette in guardia i fedeli

L'Arciadiocesi Ortodossa d'Italia ha voluto diramare un avviso a tutti i fedeli per metterli in guardia su presunti vescovi e sacerdoti che si definiscono appartenenti alla chiesa ma che in realtà non lo sono.

Chiesa ortodossa e falsi vescovi e sacerdoti: il patriarcato mette in guardia

"La Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia, appartenente al Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli, nota con vivo disappunto il ripresentarsi di un fenomeno, conosciuto in Italia negli anni '70 e '80, ossia quello della comparsa di figure che si autodefiniscono "vescovi" e "sacerdoti" Ortodossi, ma che non appartengono alla Chiesa Ortodossa e non sono riconosciuti da alcuna Chiesa Ufficiale, e che, col loro comportamento, rischiano di trarre in inganno non solo semplici cittadini che non conoscono l'Ortodossia, ma anche fedeli ortodossi di varie nazionalità, che pensano di trovare in queste persone la Chiesa Canonica, e purtroppo anche Istituzioni Pubbliche e private e Fondazioni Italiane".

Le uniche giurisdizioni competenti

"Nel rispetto della libertà religiosa di ogni cittadino, così come previsto dalla Costituzione, pare tuttavia necessario ricordare che la unica Chiesa Ortodossa canonica che opera e ha Parrocchie e Comunità in Italia è quella composta dalle varie Giurisdizioni Ortodosse, facenti parte della Assemblea Episcopale Ortodossa d'Italia e Malta"

L'elenco completo:

1) Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli

2) Chiesa Ortodossa Russa -Patriarcato di Mosca 3) Chiesa Ortodossa Serba - Patriarcato di Serbia 4) Chiesa Ortodossa Romena - Patriarcato di Romania 5) Chiesa Ortodossa Bulgara - Patriarcato di Bulgaria 6) Chiesa Ortodossa di Georgia - Patriarcato di Georgia