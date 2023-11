Chiesa gremita per l'insediamento di don Andrea

Chiesa gremita domenica 19 novembre 2023 a Ossona per l'insediamento ufficiale di don Andrea Cartabia, da settembre nuovo parroco della comunità.

Un'affluenza da record che ha costretto diverse persone a seguire la cerimonia dal sagrato di San Cristoforo e che testimoniano l'affetto rivolto a don Andrea dalla parrocchia ossonese e dalle precedenti parrocchie in cui ha servito il suo ministero.

Presenti, oltre all'Amministrazione comunale di Ossona, anche una folta delegazione di sacerdoti del territorio, guidata dal vescovo ausiliare Luca Raimondi.

Ha detto don Andrea nel rivolgersi ai fedeli al termine della Messa:

"Grazie alla comunità di Ossona per tenermi per mano e per aver voluto condividere con voi il cammino della fede nei prossimi anni".