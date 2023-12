Chiara Liccese, voce e canto della nuova serie Rai

Appena 22 anni, ma già la sua voce ha conquistato la televisione. Stiamo parlando di Chiara Liccese, in arte Maiisha, residente a Vittuone, ma che per anni ha vissuto a Sedriano, tanto che è legata al paese anche perché sua mamma, Rosa Bulfaro, è la presidente dell’associazione Mirò Music School.

La passione di Liccese? La musica

Lei, che canta da quando è nata - come racconta -, ha infatti doppiato la voce cantata di una delle protagoniste, Greta - interpretata da Sofya Gershevich - della nuova sere tv su Rai2 "Noi siamo leggenda", la cui prima puntata è andata in onda il 22 novembre in prima serata.

Una passione per il canto, il cantautorato e la musica che ha sempre avuto, fin da piccola.

"Quello che mi lega alla musica nasce prima di me, grazie a mia madre - che è un’insegnante di canto -, che al terzo mese di gravidanza ha posizionato sul suo pancino delle cuffiette attive, facendomi così innamorare della musica prima ancora di venire al mondo - ha raccontato Liccese - Una volta alla luce ho seguito mia madre nelle aule in cui ho studiato musica, poi sui palchi fino a far diventare il tutto parte di me. Ero talmente piccola da non ricordare la mia prima lezione di canto, che è stata seguita da lezioni di pianoforte in aggiunta e da moltissimi corsi di danza per familiarizzare sempre più con tempo e ritmo. Per me è diventata una vera e propria passione, uno sfogo, una casa. Sarò per sempre grata a mia madre e alla Mirò Music School, aperta proprio da lei, e dove mi formo e conosco tanti amici".

E ora la serie su Rai2

La musica e ora il lavoro da doppiatrice nel teen drama a tinte fantasy, in cui gli adolescenti protagonisti sono dotati di superpoteri.