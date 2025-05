Cestini usati per i rifiuti domestici... sempre più spesso

Cestini sempre pieni, colmi di sacchetti portati da casa e quindi non solo del classico rifiuto usa e getta.

Cestini straripanti di sacchi dell'immondizia

Succede a Villa Cortese e la sottolineatura arriva dalla consigliere di opposizione Elena Fornara, che rimarca questa brutta usanza e stigmatizza il comportamento incivile, auspicando un intervento dell'Amministrazione comunale. La rappresentante di NuovaMente Villa afferma:

"Si è notato in questi ultimi mesi un incremento dell'abbandono di rifiuti domestici nei cestini pubblici. Un segno di inciviltà e maleducazione da parte di soggetti che non hanno rispetto del bene pubblico, del decoro e dell'igiene. Un comportamento incomprensibile in quanto la tassa dei rifiuti si paga a prescindere dal numero di sacchi e chili di rifiuti conferiti. In alcune di queste aree interessate è comparso di recente un cartello con la dicitura 'area videosorvegliata', posto dall'Amministrazione comunale. Confido vivamente che questo sistema possa essere un deterrente e soprattutto che sia funzionante e quindi risolutivo. In precedenza, infatti, il nostro gruppo aveva già segnalato il problema ma la risposta fu che le immagini non erano chiare e nitide per identificare trasgressori".

Succede lungo le strade ma anche nei parchi

Diversi i cestini "presi di mira", a partire da quelli agli incroci di via San Grato con via Genova e via Amalfi, oppure nei parchi cittadini, spesso dopo il weekend o la mattina presto.