Cervo cade nel Naviglio, assistito e salvato

Un giovane esemplare di cervo

Ieri, sabato 15 aprile 2023, un intervento diverso, anche se non nuovo per la Polizia Locale (Unione i Fontanili, a Gaggiano. Un’operazione congiunta svolta con il nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco per soccorrere un giovane cervo caduto nel Naviglio Grande, dove da qualche settimana è tornata l’acqua. Dopo il suo recupero da parte dei sub, gli agenti hanno protetto l'animale sino all'arrivo dei colleghi di Città Metropolitana, specialità faunistica, che hanno trasportato la bestiola al sicuro in un centro faunistico. Un’operazione complicata perché l’animale era visibilmente impaurito dall’accaduto e dalla presenza di tante persone impegnate nel suo salvataggio. Il cervo è stato coperto e bendato su consiglio di un veterinario interpellato, per evitare che lo stress portasse l'animale ad un infarto. E sempre sul consiglio del medico- veterinario il personale presente gli ha offerta una caramellina che è stata molto gradita è ed servita a tranquillizzarlo.

Coccolato e portato in un centro faunistico per le cure

L’ignaro cervo , un giovane esemplare, è rimasto ferito nella caduta: è stato soccorso e portato in un centro specializzato dove i veterinari lo hanno assistito. Appena si riprenderà, grazie alle cure dei veterani del centro faunistico, sarà rimesso in libertà. Solo qualche giorno fa un giovane esemplare di cervo era stato avvistato che scorrazzava tra le campagne di Gaggiano, un video postato sui social lo immortalava che correva liberamente e indisturbato.