L' Associazione Nazionale Partigiani d'Italia di Casorezzo - Sez. Marco Bertani è pronta a celebrare la commemorazione del centenario della nascita del partigiano Marco Bertani ucciso dai nazifascisti ad Arena Po nel novembre 1944.

Cerimonia di commemorazione del partigiano Marco Bertani

L'appuntamento è sabato 19 Ottobre 2024 ore 11 presso il Monumento ai Caduti e la stele dedicata ai partigiani uccisi ad Arena Po in via Marco Bertani angolo via Parabiago Casorezzo.

Interverranno la Sindaca, la Presidente ANPI e il Presidente della Banda Musicale di Casorezzo. E' invitata tutta la cittadinanza, in particolare i parenti dei partigiani di Casorezzo.