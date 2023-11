Cercansi urgentemente i famigliari dell’Imi Mario Mainini

AAA Cercansi urgentemente i famigliari del soldato Mario Mainini di Magnago, scomparso in Germania durante la Seconda guerra mondiale.

Mario Mainini, l'Associazione ex internati cerca i famigliari

A lanciare l’appello è la sezione di Teramo dell’Anei (Associazione nazionale ex internati italiani): nell'ambito di un progetto storico-scientifico di collaborazione condotto dall’Anei di Treviso, l’associazione vorrebbe mettersi urgentemente in contatto con i famigliari dell'internato militare italiano (Imi) Mario Mainini, soldato di fanteria, nato a Magnago il 13 marzo 1914, per informarli, documenti alla mano, sulla sorte del loro caro, scomparso in Germania nel 1945.

Gli interessati possono scrivere i loro recapiti alla mail anei.treviso@gmail.com per essere ricontattati.

Anei: "Ridiamo memoria e dignità agli Imi, primi resistenti"

Le sezioni Anei di Teramo e Treviso dichiarano:

"Vi ringraziamo fin d’ora per l'attenzione e la preziosa collaborazione nel nostro impegno a ridare memoria e dignità ai soldati italiani internati nei lager nazisti dopo l'8 settembre 1943 e oggi riconosciuti dalla Repubblica italiana come primi resistenti e combattenti per la libertà nella lotta al nazifascismo".