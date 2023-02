«Cerca la buca e vinci un abbonamento», adesivi ironici sulle voragini sui marciapiedi

«Avviso alla cittadinanza, grande concorso a premi realizzato dal Comune di Rho e da quello di Bugliano, cerca e trova questa buca su Pornhub e vinci un abbonamento gratis»

Adesivi sparsi ovunque per la città ad opera di un ignoto cittadino, probabilmente stufo di vedere buche sui marciapiedi del comune di Rho, sono stati lasciati quasi tutti li, la presenza di buche. Si è svegliata così, Rho, nella mattinata di mercoledì quando numerosi cittadini hanno visto gli adesivi posizionati davanti alle voragini che si trovano sui marciapiedi. Uno scherzo ovviamente quello della mano ignota, nessun abbonamento gratis per un anno e nessun comune di Bugliano, ma soprattutto un invito all’amministrazione comunale a mettere mano al portafoglio e a sistemare quelle buche.

E tra i cittadini rhodensi c’è anche chi commenta questo gesto come una risposta a quell’assessore del comune di Rho che durante tutta la campagna elettorale per le elezioni regionali ha postato ogni giorno sui social una foto di com’erano alcune zone della città prima degli interventi fatti dalle amministrazioni comunali di centrosinistra. Una risposta che sta avvenendo anche sui social dove alcune persone hanno iniziato a prendere in giro il noto assessore postando foto ironiche sulla Rho antica.

Che quello dei messaggi anonimi sia la nuova carta dei cittadini rhodensi per chiedere all’amministrazione comunale di sistemare le cose che non vanno? Staremo a vedere...

Questa la replica dell’Amministrazione comunale.

«Non può che strappare un sorriso il manifesto abusivo affisso da più parti in città: finire alle cronache del “Comune di Bugliano” simulando addirittura un gemellaggio non è certamente da tutti. Fin qui tutto bene, ma duole invece leggere la seconda parte del manifesto dove nel far riferimento a una nota piattaforma porno si utilizzino confronti non degni di una problematica particolarmente sentita soprattutto per piccolini nelle carrozzine, anziani che camminano in città e soprattutto disabili. Non abbiamo purtroppo idea di chi siano gli autori degli adesivi. Di certo il Comune di Rho non promuove siti porno e, in quanto Istituzione, nulla ha a che fare con la satira di alcuni buontemponi neanche per scherzo. Quanto al logo della città, meglio non associarlo a simili boutade: è una cosa seria e usarlo per simili manifesti appare stupidamente offensivo».