Centro ambientale mobile, serve un nuovo spazio?

Automobili parcheggiate sullo spazio dedicato al Cam, il centro mobile ambientale, settimana scorsa a Vighignolo in via Airaghi, Settimo MIlanese.

Centro ambientale mobile

Nuovamente multe, lamentele, e ritardi. Alvaro Cavenaghi degli ecovolontari di Settimo spiega quanto avvenuto e lancia un suggerimento per evitare che il servizio diventi oggetto di problemi.

«Dopo 2 sessioni del CAM saltate in via Meriggia a causa di vetture in sosta vietata nello spazio dedicato, ieri a Vighignolo il container è stato posizionato tardi e a fatica, in spazi adiacenti a quelli abituali, sempre per lo stesso problema. Anche in questo caso sono state elevate multe sostanziose (anche con rimozione forzata). Del resto la Polizia Locale non può fare altro".

Un nuovo spazio

"Occorrerebbe valutare dalla parte organizzativa del Comune una diversa collocazione del container - prosegue Cavenaghi - . A Vighignolo infatti, immediatamente alle spalle del parcheggio, ci sarebbero ampi spazi inutilizzati e immediatamente disponibili nell'area riservata al mercato (1 banco e solo al sabato) e saltuariamente dei gonfiabili. Metterci anche il CAM non andrebbe a scapito delle altre attività. La zona ha un accesso munito di sbarra e si risolverebbe la questione una volta per tutte evitando di infierire sulle tasche dei cittadini, assicurando un servizio puntuale e senza far perdere tempo alla Polizia Locale che avrebbe altro da fare».