Centri vaccinali: ecco quelli ancora attivi e quelli che hanno chiuso

L'elenco

La Regione ha reso noto i centri ancora aperti e quelli che hanno chiuso ieri, 7 marzo 2022.

La Regione Lombardia ha reso noto quali centri vaccinali sono ancora attivi sul territorio e quelli che invece hanno chiuso ieri, 7 marzo 2022.

La comunicazione della Regione

Con un Decreto della Direzione Generale Welfare di Regione si indicano i centri vaccinali che restano operativi in Lombardia e quelli che invece cessano l'attività. Una decisione che, come si legge nel Decreto, è connessa "alla fine della fase dell'emergenza, prevista dal Governo per il 31 marzo 2022". Allo stesso tempo l'obiettivo è quello di "ottimizzare le risorse umane del settore ospedaliero, al fine di riprendere progressivamente la normale funzionalità del sistema sanitario".

Maggiore coinvolgimento delle farmacie

Il Decreto, inoltre, indica - per questa fase - "che le ATS dovranno coinvolgere maggiormente le farmacie territoriali e le Cooperative dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta".

Centri vaccinali attivi e in fase di definizione

Centri chiusi dal 7 marzo