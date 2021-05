Centri ricreativi diurni, via alle iscrizioni

Centri ricreativi diurni a Legnano, via alle iscrizioni.

Centri ricreativi diurni: iscrizioni dal 20 al 31 maggio

Aprono giovedì 20 maggio 2021 le iscrizioni ai centri ricreativi diurni per i minori frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. La domanda di iscrizione potrà essere presentata (entro lunedì 31 maggio) esclusivamente online collegandosi al sito www.legnano.org – sezione “Servizi on line” –Servizi Educativi – Centri Ricreativi Diurni – entrando nell’area riservata, muniti di codice e password individuali (della ristorazione scolastica) o con Spid collegato al codice fiscale del pagante.

Un centro per la fascia 3-6 e due per quella 6-12

I centri che l’Amministrazione comunale aprirà saranno tre.

Per i minori – dai 3 ai 6 anni – frequentanti la scuola dell’infanzia presso la scuola dell’infanzia Collodi di via Pisa con il primo turno da lunedì 5 a venerdì 30 luglio e un secondo turno da mercoledì 25 agosto a martedì 31 agosto

Per i minori residenti – dai 6 ai 12 anni – frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado, presso due scuole primarie:

in zona Oltrestazione con il solo primo turno da lunedì 21 giugno a venerdì 30 luglio; in zona Centro-Oltresempione con il primo turno da lunedì 21 giugno a venerdì 30 luglio e il secondo turno da mercoledì 25 agosto a martedì 7 settembre

Le due sedi dei centri per primaria e secondaria saranno comunicate non appena le scuole avranno individuato i plessi per lo svolgimento delle attività organizzate dagli istituti nell’ambito del Piano Scuola Estate 2021 approvato dal Ministero dell’Istruzione.

Il servizio sarà garantito dalle 8 alle 18

Il servizio sarà offerto nei giorni feriali, sabato escluso, dalle 8 alle ore 18, compreso il servizio di ristorazione. La domanda di iscrizione non sarà accolta in caso di debiti del nucleo sui servizi di ristorazione scolastica, pre e post scuola e asili nido. L’effettiva ammissione al servizio avverrà al termine delle iscrizioni, in base alla graduatoria che sarà pubblicata sul sito www.legnano.org entro il 14 giugno.

Per informazioni e supporto alla compilazione della domanda è possibile rivolgersi al Servizio Istruzione ai seguenti numeri di telefono: 0331.925 556-560-566-572-568.