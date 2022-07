Centrato un 5+1 da oltre 700mila euro

Colpo grosso al SuperEnalotto: un anonimo giocatore a Parabiago ha centrato un "5+1" da 714mila euro. Ora il Jackpot sfiora i 234 milioni

Una vincita da centinaia di migliaia di euro

La giornata di martedì non ha fatto segnare nessun "6" nella prima estrazione della settimana del SuperEnalotto, con il Jackpot che vola a 233,9 milioni di euro, il premio più alto nella storia del gioco. Ma nel concorso di martedì 5 luglio c'è qualcuno che gioisce, e non poco: a Parabiago è stato però centrato un "5+1" da 714.654,88 euro. La giocata vincente è stata convalidata nella tabaccheria Montoli in via Cesare Battisti 65/67. L’ultimo "6" da 156 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone, mentre la Lombardia detiene ancora il primato della vincita record con i 209,1 milioni vinti a Lodi il 13 agosto 2019.