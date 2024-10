Centra il 5 al Superenalotto e vince quasi 90mila euro: è successo a Rescaldina.

Centra il 5 al Superenalotto

Il 6 è stato sfiorato per un soffio. Ma il fortunato che ha centrato il 5 si è portato a casa la bellezza di circa 89mila euro, 88.419,18 per la precisione.

E' la vincita al Superenalotto avvenuta martedì 8 ottobre nella tabaccheria e punto vendita Sisal di via Bassetti 3 a Rescaldina. La combinazione vincente è stata: 6-21-25- 59-63-68- J 8-Ss 70.

La felicità del negozio

"Non sappiamo chi sia il fortunato cliente nè lo diremmo - commentano dalla tabaccheria dove è avvenuta la vincita - Diciamo che il vincitore potrebbe non presentarsi da noi, vincite di questa portata si ritirano direttamente a Milano. Siamo felici, questa è poi la terza volta che viene centrato un 5 nella nostra attività".