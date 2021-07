Ad Abbiategrasso la donazione del Comitato di tappa del Giro d'Italia grazie alla generosità di commercianti e ristoratori

Cento litri di olio extravergine per il Portico della Solidarietà

Cento litri di olio extravergine di oliva consegnati nella giornata di mercoledì al Portico della solidarietà: la consegna è stata effettuata dagli esponenti del Comitato tappa di Abbiategrasso ed è stata resa possibile grazie alla generosità dei vincitori del concorso Vetrine in Rosa Giro2021 che hanno scelto di donare il loro premio in denaro e grazie ai ristoratori che hanno partecipato al Delivery Rosa, che hanno a loro volta devoluto parte dei ricavi dei piatti elaborati in occasione del Giro d'Italia, che il 28 maggio ha visto la terzultima tappa partire proprio da Abbiategrasso. Una vetrina ed una occasione di rilancio per tutta la città dopo la pandemia.

Rognoni: “Giro ad Abbiategrasso, una splendida occasione di solidarietà”

Il presidente del Comitato Marco Rognoni, anche a nome degli altri esponenti, commenta: «A conclusione di questa esperienza, il Comitato desidera nuovamente ringraziare gli sponsor, i partner, i ristoratori e i commercianti tutti per aver reso la partenza del Giro dal Comune di Abbiategrasso una splendida occasione di solidarietà». Non è tutto: nelle prossime settimane diversi altri alimentari saranno consegnati al Gruppo Samaritani - Meraki Odv e nuovamente al Portico della Solidarietà.