Cento candeline per nonna Maria che festeggia in fascia tricolore

Cento candeline per la magnaghese Maria Pastori.

Cento candeline, una Messa e la fascia tricolore

La donna ha raggiunto il secolo di vita martedì 21 settembre 2021. Per lei è stata organizzata anche una Messa, officiata da don Marco Basilico nella chiesetta dedicata a Santa Maria che sorge a pochi passi dall'abitazione della neo centenaria. Per l'occasione era presente anche il sindaco Carla Picco che, oltre a porgere gli auguri simbolici di tutta la comunità magnaghese, ha omaggiato Maria con una targa che riportava una frase di Sant'Agostino e poi, insieme ai nipoti, ha posato con lei per le consuete foto di rito, consegnandole simpaticamente la fascia tricolore in occasione dello scatto; con loro anche don Alessandro Bonura, prete appena giunto nella comunità cristiana del paese.

L'abbraccio di figli, nipoti e pronipoti

La signora Pastori ha passato la sua intera vita a Magnago. Al suo fianco c'erano prima di tutto i tre figli Carla, Mario e Alessandro, che vive con lei, e i numerosi nipoti e pronipoti Paolo, Monica, Silvia e Andrea. Salute di ferro per la signora, che è stata sempre casalinga, a dispetto dell'età in tripla cifra. Uno dei segreti della sia incredibile longevità è molto probabilmente l'alimentazione: Maria infatti mangia un po' di tutto, compresa la torta che è stata distribuita tra tutti i presenti alla festa, ma evita i cibi troppo grassi.

Prima di fine anno un altro supercompleanno

Una piacevole curiosità, che suona ancor più dolce dopo un periodo così difficile, soprattutto per gli anziani: a Magnago erano diversi anni che non si celebrava il centesimo compleanno di un cittadino. Sono però due le persone nate nel 1921 residenti in paese: martedì è stata la volta della signora Maria, ma da qui a fine anno ci saranno altre candeline da spegnere.