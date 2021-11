Cento anni (più uno) per il Corpo musicale Santa Cecilia

E' tempo di festeggiare

Sabato 27 novembre, alle 21, nella chiesa di San Bartolomeo a Bienate, la banda di Magnago ha celebrato il proprio supercompleanno.

Cento anni di Santa Cecilia. Anzi, 101.

Cento anni in musica si celebrano... suonando!

Nato nel 1920, il Corpo musicale di Magnago festeggia il secolo di vita. Seppur con un anno di ritardo, visto che il 2020 non ha permesso celebrazioni solenni a causa dell'emergenza sanitaria, la banda ha deciso di celebrare in grande stile il proprio secolo di vita.

E così, nella serata di sabato 27 novembre 2021, a partire dalle 21, nella chiesa parrocchiale di Bienate il Corpo musicale Santa Cecilia si esibirà davanti al folto pubblico che popolerà il luogo sacro dedicato a San Bartolomeo. Agli "ordini" del maestro Mario Arrigoni ci saranno una ventina di musicisti che proporranno, tra gli altri, brani di musica classica di compositori come Mahler, Vivaldi, Dvorak e Händel, accompagnati da momenti di lettura.

Una storia che dura dal lontano 1920

L'associazione attualmente presieduta da Damiano Lombardi e che ha sede in piazza Italia in uno degli edifici municipali, nacque nel 1920 quando don Francesco Checchi decise di organizzare con don Umberto Maderna un primo gruppo di musicanti che furono presto dotati di divise. L'intento era quello di mettere in contatto persone di età ed estrazione sociale differenti usando la comune passione per la musica come collante.