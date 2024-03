Centinaia di persone ad Abbiategrasso per dire “no alle mafie”

Un’ondata pacifica ha invaso le vie di Abbiategrasso sabato pomeriggio, 9 marzo 2024, per dire no alle mafie. Gente comune, associazioni, comitati e tanti sindaci del territorio con la fascia tricolore in prima fila a guidare la marcia della legalità, manifestazione a difesa del territorio contro le mafie e la criminalità organizzata.

L'unione fa la forza

All’evento “Una città ideale è giusta - Liberi dalle mafie” numerose le associazioni e le organizzazioni locali coinvolte nell’iniziativa che hanno unito le forze, fra cui: Libera Contro le Mafie, Carovana Antimafia Ovest Milano, Avviso Pubblico. Enti locali e Regioni contro mafie e corruzione, Anpi, Caritas Ambrosiana, Acli, Società San Vincenzo De Paoli, Confcommercio, Cgil, Uil, Legambiente.

Una massiccia partecipazione , centinaia di persone in corteo per dire ad alta voce no alle mafie. In prima fila, tra i rappresentanti delle istituzioni, anche il sindaco di Abbiategrasso Cesare Nai che ha ribadito : “Con il malaffare noi non abbiamo nulla da condividere”.

Serve risvegliare gli anticorpi sociali

Lorenzo Sanua, dell’associazione Libera, figlio di Pietro Sanua, il venditore ambulante freddato a Corsico nel '95, ha affermato :

"L’inchiesta Hydra ha accesso i riflettori su questa città e il territorio del pericolo di infiltrazioni malavitose, noi vogliano creare gli anticorpi sociali per contrastare questo pericolo, perché ci sono e vanno risvegliati, per promuovere uno sviluppo sano”.

Sigilli al Bar Las Vegas

Con perfetto tempismo, la Prefettura di Milano , a poche ore dalla manifestazione anti mafia di Abbiategrasso, ha posto i sigilli al bar Las Vegas di via Legnano con una interdittiva antimafia; locale di proprietà della figlia del Paolo Errante Parrino, tra i nomi indagati nell’inchiesta Hydra della procura di Milano.