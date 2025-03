Martedì 11 marzo si terrà a Legnano l’ultimo appuntamento dedicato alla figura di don Lorenzo Milani nel centesimo anniversario della nascita.

Centenario della nascita di don Milani: un incontro con Rosy Bindi

L’associazione Polis ha organizzato un incontro dal titolo “Vangelo e Costituzione” nel salone delle conferenze del Palazzo Leone da Perego, in via Gilardelli 10, con inizio alle ore 21.

Interverranno: Rosy Bindi, presidente del Comitato nazionale per il centenario, e Renzi Salvi, saggista e già capo progetto di Rai Cultura, nonché autore del libro “E tu, piccola Barbiana…” (Cittadella Editrice).

La figura di don Lorenzo Milani è stata ricordata in città con una serie di iniziative che hanno coinvolto associazioni, scuole, Chiesa locale, gruppi giovanili, il tutto con il sostegno dell’Amministrazione comunale. Sono stati organizzati eventi pubblici dedicati all’insegnamento del sacerdote fiorentino negli anni in cui fu “esiliato” a Barbiana come parroco. Da ricordare la partecipazione del cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della CEI.

L'impegno civile di don Milani

Dopo gli approfondimenti degli aspetti educativi legati al celebre libro “Lettera a una professoressa”, al suo sofferto essere prete in una diocesi - quella fjorentina - che non seppe comprendere la sua radicale scelta dei poveri, martedì prossimo Rosy Bindi e Renzi Salvi dialogheranno sull’impegno civile di don Milani e sul costante riferimento al Vangelo e alla Costituzione nel corso del suo ministero sacerdotale.