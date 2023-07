Cent'anni tra lavoro, amore e cruciverba

Le origini castanesi, l’attività di famiglia - un negozio di alimentari prima e l’autofficina poi -, l’amore per i figli, i dolori, gli ostacoli superati ma soprattutto la Settimana enigmistica sempre a portata di mano. E’ lucida, vive da sola ed è perfettamente autonoma. Lunedì 17 luglio Pierina Ramponi ha compiuto 100 anni.

Le poche ma sane regole per la longevità

Mantenere la mente attiva è soltanto uno dei fattori che hanno consentito a Pierina di raggiungere questa veneranda età. Integerrima nella sfera pubblica come in quella privata. Lo dimostra l’equilibrio mai vanificato tenuto nella dieta. Pochi sgarri ma tanta passione. Proverbiale quella per i cruciverba.

La biografia di Ramponi

Castanese doc, è nata il 17 luglio 1923. Ha due figli, un nipote e un pronipote. La scomparsa del marito, avvenuta nel 1975, l’ha segnata profondamente ma è stata la molla da cui è partita quindi la sua voglia di fare. Ha assunto le redini dell’officina di famiglia di Busto Arsizio al fianco dei figli e lo ha fatto fino a cinque anni fa. Il racconto di quella che si può considerare come una vita intensa lo fa la nuora Marina Spreafico:

«Pierina vive ancora da sola, si fa da mangiare ed è attiva anche sul fronte dei lavori domestici. E’ autonoma e lucida nei ragionamenti. Il suo compagno di viaggio sono i cruciverba». Ma il segreto, l’elisir di lunga vita, è invece rappresentato dalla sua voglia di assecondare i propri bisogni senza perdere tuttavia il senso della misura».

"Un esempio di grinta e dedizione"

Una grande lezione di grinta e dedizione quella che ha impartito nell’ultimo secolo la Ramponi:

«Lei non si è mai fermata - continua Marina - Dagli anni ‘70 al 2020 ha portato avanti la sua attività e lo ha fatto dando forza ai suoi figli Walter e Gianmario«. Tra gli ingredienti della sua longevità, secondo Marina, c’è anche il fatto di aver avuto accanto a sé sempre tante persone. Quanto alle sue doti umane, «c’è sicuramente un carattere forte, il ritratto di una figura volitiva. Una persona quadrata che compie azioni senza badare più di tanto al giudizio altrui».

La visita del sindaco Pignatiello

Nella giornata di lunedì Pierina ha ricevuto a casa sua il sindaco Giuseppe Pignatiello per una visita servita a rivolgerle gli auguri per il traguardo raggiunto. Pure il primo cittadino è rimasto colpito dalla sua personalità: «E’ stato un grande piacere poter festeggiare con Pierina questo traguardo significativo. Ho trovato una donna forte, appassionata ed è stato un onore poter parlare con lei e la sua splendida famiglia. La ringrazio per la accoglienza che ha riservato nei miei confronti e le auguro altri 100 di questi giorni».

Mattia Ferrara