Censimento: 500 le famiglie legnanesi chiamate a rispondere

Sono circa 500 le famiglie di Legnano chiamate a partecipare al Censimento 2024 della popolazione che a livello nazionale coinvolgerà 2.530 comuni e circa un milione di nuclei famigliari.

Censimento della popolazione al via anche a Legnano

Qualche cittadino avrà già trovato nella cassetta della posta la lettera con la quale l'Istat comunica che quel nucleo famigliare rientra nel campione delle famiglie italiane coinvolte nel Censimento 2024 della popolazione, altri la riceveranno a breve a mezzo rilevatori incaricati dal Comune. Complessivamente, sul totale di 60.443 residenti in città (dato all'1 gennaio 2024), sono circa 500 le famiglie legnanesi chiamate a rispondere alla rilevazione che consente di conoscere - a livello nazionale, regionale e locale - le caratteristiche strutturali e socioeconomiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia e di studiarne l’evoluzione nel tempo, nonché di confrontarle con quelle degli altri Paesi.

Chi non lo compilerà online riceverà la visita dei rilevatori

La rilevazione prevede la compilazione autonoma di un questionario online, sul sito Istat, che sarà possibile grazie alle credenziali di accesso contenute nella stessa lettera. Le famiglie che non avranno effettuato la compilazione online nel suddetto periodo riceveranno la visita a domicilio da parte dei rilevatori incaricati di raccogliere le risposte. A svolgere queste attività saranno i tre rilevatori incaricati ufficialmente dal Comune di Legnano, ben riconoscibili per il loro tesserino con foto fornito da Istat e per il tablet utilizzato a supporto delle verifiche.

Le famiglie saranno avvertite con una lettera o una chiamata

Il periodo di rilevazione degli addetti andrà da martedì 12 novembre a lunedì 23 dicembre. La famiglia sarà informata dell’arrivo del rilevatore con una lettera o una chiamata telefonica dello stesso rilevatore incaricato. Il censimento permanente della popolazione, previsto nel Programma statistico nazionale e che dal 2018 non ha più la tradizionale cadenza decennale ma è articolato in rilevazioni annuali, rientra tra le rilevazioni con obbligo di risposta. La mancata o incompleta risposta ai questionari è sanzionabile dall’Istat ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo numero 322/1989. I risultati del censimento saranno resi pubblici a partire dal dicembre 2025.

Per informazioni è disponibile il numero verde dell'Istat

Per informazioni rivolgersi al numero verde Istat 800.188.802 attivo sino al 23 dicembre, tutti i giorni, escluso l’8 dicembre, compresi sabato e domenica, dalle 9 alle 21.