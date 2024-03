Cena della legalità a Pero con "Metti il bene in Comune"

Venerdì 22 marzo, presso il Centro Greppi di Pero, si è svolta la Cena della legalità, organizzata dal Comune di Pero in collaborazione con l’associazione "Avviso Pubblico. Enti locali e Regioni contro mafie e corruzione" e con l'associazione “Comitato L'Incontro” - Gemellaggio Pero-Fuscaldo.

L’iniziativa è stata realizzata nell’ambito della campagna “Metti il bene in Comune” di Avviso Pubblico, a sostegno della realizzazione di progetti dedicati ai giovani, destinatari ed eredi delle politiche che le istituzioni mettono in campo.

L’assessore alle Politiche del lavoro, Legalità e Beni comuni, Santino Cappadone, commenta:

“L'idea di promuovere anche a Pero la Cena della Legalità nasce dalla consapevolezza che la migliore arma di contrasto alla criminalità organizzata sia fare rete. Le numerose presenze istituzionali che hanno risposto all'invito hanno dimostrato, anche stavolta, che la Lombardia – e il tessuto metropolitano di Milano in particolare – reagisce e non si arrende al dilagare del fenomeno mafioso. La nostra iniziativa, infatti, si inserisce in una serie di provvedimenti che Avviso Pubblico pone in essere, fra i quali, quello di favorire e diffondere la cultura e la formazione alla Legalità tra i ragazzi e le ragazze, sin dalle prime classi scolastiche. Con queste convinzioni e con questo spirito di unione e di solidarietà fra istituzioni e cittadini, il Comune di Pero continuerà a ribadire, sostenere e affermare ogni iniziativa che si ponga come argine al contrasto della criminalità organizzata.”