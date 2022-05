Celebrata la Castellana Silvia nella contrada di San Bernardino

La festa

Silvia, è stata per cinque anni castellana della contrada di San Bernardino di Legnano.

Festeggiata sabato, 7 maggio 2022, Silvia, la Castellana di San Bernardino, contrada di Legnano. Il ricordo e l’emozione dei suoi cinque anni da Reggente.

La festa per i cinque anni di reggenza

Erano in tanti, erano i suoi Contradaioli, quei Contradaioli che Silvia, la Castellana della Contrada di San Bernardino, nella serata di sabato 7 maggio, durante la cena in suo onore, ha ringraziato tutti: uno ad uno. Ad accoglierla un tripudio di stupendi fiori colorati e una mise en place finemente curata, grazie al prezioso lavoro della Gran Dama e delle Dame di Contrada.

Nella Sala d’Armi del Maniero biancorosso tanta era l’emozione; un’emozione resa ancora più sincera e vera dal tratteggio della figura di Silvia. Cinque anni in cui ha onorato il mantello rosso, con “grazia e gentilezza”; queste le

parole del Gran Priore che più hanno contraddistinto il suo percorso. Entrata in Contrada ormai qualche anno fa, fin da subito Silvia, si è data da fare: non è rimasta con “le mani in mano”. Sempre attenta, sempre pronta, sempre presente. E anche questo le è stato riconosciuto.

Un regalo unico per la castellana Silvia

Gran Priore, Capitano e Gran Dama si sono detti: “onorati per averla avuta al nostro fianco”. Silvia, in questi anni, ha raccolto attorno a sé il popolo di San Bernardino, vestendo con fierezza e gentilezza la corona, con la semplicità che sempre la contraddistingue. Durante la serata si è poi sfogliato l’album dei ricordi, consegnando a Silvia un segno

tangibile del suo essere stata la Castellana di San Bernardino. A concludere questa bella serata il classico taglio della torta.