Cedimento della strada a causa di una perdita: chiusa fino a fine lavori

L'intervento

Via Garibadli a Rho rimarrà chiusa oggi, 8 aprile 2022, fino a quando i lavori non saranno ultimati.

Nella notte di oggi, 8 aprile 2022, c'è stato un cedimento a causa di una forte perdita d'acqua in via Garibaldi a Rho che ha causato la chiusura della strada.

Il cedimento improvviso e la chiusura

Cedimento improvviso della sede stradale in via Garibaldi a Rho a causa di una grossa perdita di acqua che ha causato lo spostamento del terreno e il conseguente cedimento. Pertanto si è reso necessario intervenire in emergenza per la chiusura della stessa all'altezza di via Buon Gesù. Oggi i bus TPL - Trasporto pubblico locale, dovranno effettuare il percorso del lunedì, fino al termine dei lavori di ripristino della sede stradale.