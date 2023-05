Cede un tratto di strada: chiusura dell'Alzaia a Gaggiano

Ordinanza per la chiusura immediata di un tratto dell'alzaia Naviglio Grande nel tratto fra Gaggiano e Trezzano sul naviglio a causa del cedimento dell'asfalto lungo il corso d'acqua.

Cede un tratto d'asfalto, chiusa l'alzaia a Gaggiano

Con ordinanza del Presidente del Consorzio Est Ticino Villoresi n. 13 del 9 maggio 2023 è stata disposta, a seguito di un cedimento dell’asfalto, la chiusura temporanea del tratto di alzaia del Naviglio Grande tra la progr. Km 29+200 in Comune di Gaggiano progr. Km 30+400 in Comune di Trezzano sul Naviglio, a far data dal 9 maggio sino a successivo atto di revoca, al fine di consentire lo svolgimento dei necessari interventi di ripristino a tutela della pubblica incolumità.