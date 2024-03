Cede il manto stradale, si apre una buca sulla carreggiata e il Comune di Magenta chiude la via Cavallari.

Cede il manto stradale e il Comune chiude la strada

L'Amministrazione comunale è intervenuta immediatamente sulla situazione nella giornata di ieri, domenica 3 marzo, a seguito delle prime segnalazioni emanando un'ordinanza di chiusura della strada nel tratto compreso tra via Volta e il sottopasso di via Espinasse.

"Siamo intervenuti subito con la Polizia Locale limitando il transito del traffico in attesa dell’arrivo del pronto intervento di Amiacque Gruppo CAP - spiega il Vicesindaco Enzo Tenti - L’ordinanza prevede la chiusura della strada fino alle verifiche e al ripristino del tratto stradale. Il transito per residenti e mezzi pubblici e di soccorso sarà garantito".

Oltre alla Polizia Locale, sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e gli uomini della sezione locale della Protezione Civile.

Il divieto di transito e le eccezioni per i residenti

Nello specifico, nell’ordinanza, si legge che fino al termine dei lavori della ditta del Gruppo CAP è istituito il divieto di transito ai veicoli nella Via Cavallari nel tratto tra la rotonda con Via Dante e la rotonda con le vie 4 Giugno/Espinasse; sono esclusi dal divieto i residenti di Via Cavallari, di Via Volta, di Via Pusterla ed i mezzi del trasporto pubblico locale/servizio scuolabus e i mezzi di soccorso. E’ consentito l’accesso al parcheggio di via Cavallari/Volta dalla Via Volta. I percorsi viabilistici alternativi si snodano sul tragitto da via Brocca verso Via Espinasse, da Via Cavallari verso via Dante e da Via Espinasse verso Via Saffi/Dante/Cavallari.