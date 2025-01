C’è posta per te bussa in una casa di Pogliano

Il postino della famosa trasmissione televisiva «C’è posta per te» condotta da Maria De Filippi a Pogliano Milanese. E’ andata in onda nella serata di sabato scorso la puntata registrata nel mese di agosto dalla troupe televisiva di Canale 5. Ospite della serata Anna Maria una mamma che fino a qualche anno fa ha abitato a Pogliano Milanese.

Si è trasferita in Calabria e da quattro anni non vede più le due figlie

La donna da quattro anni non vede più le due figlie. La donna, nel corso della trasmissione, ha raccontato di essersi trasferita in Calabria per curare i genitori anziani e di non essere più tornata a Pogliano lasciando il marito e le due figlie che, all’epoca dei fatti (era il 2020), avevano 20 e 25 anni. La donna ha contattato la redazione del programma «C’è posta per te» per cercare di ricucire un rapporto con le due ragazze che non vede e non sente da ormai 4 anni.

Le due ragazze hanno scelto di non aprire la busta

Le due ragazze, dopo aver ricevuto l’invito dal postino di Maria De Filippi hanno raggiunto gli studi di Roma dove viene registrata la trasmissione televisiva, hanno ascoltato la madre che ha raccontato la storia e chiesto loro scusa del suo comportamento e successivamente hanno deciso (dopo essersi confrontate tra loro e dopo momenti di commozione) di non aprire, almeno per il momento, la busta.