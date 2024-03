Il 21 marzo presso la sala auditorium del Municipio 8 comune di Milano, si è svolto l’incontro pubblico per la presentazione della prima relazione sulla campagna di monitoraggio condotta da: Comune di Pero, Comune di Milano ed ARPA: confermata la presenza di molestie olfattive.

Cattivi odori a Pero: "Minacce olfattive non tollerabili"

È importante ricordare che questa campagna di monitoraggio si inserisce in continuità e ampliamento delle iniziative e azioni messe in campo dal Comune di Pero, relativamente alla problematica della presenza di odori molesti in alcune zone del comune, a partire dalla raccolta segnalazioni, come previsto dalle Linee guida della DGR 3018/2012 su modello cartaceo a partire dal 2016 e sulla scorta delle quali è stato definito ed attivato il Protocollo d’intesa tra il Comune di Pero e le Aziende: Cap Holding (Depuratore consortile), SEMP (Azienda), A2A (Inceneritore - Silla 2), AMSA (Trasferenza e trattamento terre spazzamento - Silla 1) e il Politecnico di Milano per “l’esecuzione di indagini ol-fattometriche e modello di dispersione nel territorio di Pero al fine della valu-tazione di impatto olfattivo” nel periodo 2018-2023.

L’evoluzione delle iniziative portate avanti dal Comune di Pero per verificare lo stato della presenza problematica, hanno portato al coinvolgimento istituzionale e operativo del Comune di Milano (aree territori Municipi 7 e 8) e alla possibilità di utilizzare un nuovo sistema di indagine e monitoraggio informatizzato (MOLF) elaborato e messo a disposizione da ARPA in sostituzione evolutiva del precedente sistema cartaceo, utilizzato a partire dal 2016 per la raccolta ed elaborazione delle segnalazioni inviate dai cittadini.

Inizia a luglio del 2023 la campagna di monitoraggio

Dopo aver definito tra fine 2022 e metà 2023 con il Comune di Milano, Municipi 7 e 8 ed ARPA le modalità e l’organizzazione, il 12 luglio è iniziata ufficialmente la campagna di monitoraggio svolta dalle “sentinelle” (MOLF n. 93) con conclusione prevista per il 12 ottobre 2023, in prossimità di tale scadenza abbiamo richiesto e condiviso di poter proseguire la raccolta delle segnalazioni da parte delle “sentinelle” fino a febbraio 2024.

La relazione presentata il 21 marzo è relativa ai dati dell’indagine (segnalazioni) pervenute nel primo periodo (luglio-ottobre 2023) e l’elaborazione da parte di ARPA dei dati pervenuti hanno richiesto più tempo del previsto per la particolarità e complessità della elaborazione degli stessi, come hanno spiegato i tecnici di ARPA.

Un disturbo conclamato per i cittadini di Pero

L’esito della campagna relativamente ai dati del primo periodo, hanno portato alla conclusione che “i cittadini di Pero subiscono un disturbo conclamato ed oggettivo per una percentuale temporale nel periodo esaminato superiore al 2%, quindi una molestia non tollerabile”. Sulla scorta di tale esito la stessa ARPA si è attivata per fare verifiche e accertamenti specifici presso le possibili fonti individuate e proseguire ad elaborare i dati relativi al secondo periodo di monitoraggio (13 ottobre 2023 – 29 febbraio 2024) per avere conferma o meglio individuare le possibili fonti.

La seconda relazione relativa alla campagna MOLF n. 93 dovrebbe essere completata nell’arco di un paio di mesi per poi essere trasmessa e illustrata.