Cassinetta: si dimettono altri consiglieri

E’ il momento del cambio di stagione nel clima, nelle case, ma anche nella politica del Comune di Cassinetta di Lugagnano.

Spazio ai giovani

Si dimettono tre consiglieri comunali di minoranza di primo piano, Francesco Pambieri, Emanuele Invernizzi e Francesco Prina, che di fatto non entrerà in consiglio nonostante potesse subentrare a uno dei due consiglieri della lista di centrosinistra che hanno deciso di lasciare l’assise cittadina e, per quanto riguarda Pambieri, la politica attiva.

Il motivo, che spiega anche la decisione dell’ex sindaco di Corbetta Francesco Prina, è la volontà di far crescere i giovani e in particolari i primi fra i non eletti nelle elezioni del 2021. A subentrare saranno infatti Denis Guercilena e Davide Costantini.

Una scelta programmata

A spiegare la decisione è proprio il già candidato a primo cittadino di Cassinetta di Lugagnano Francesco Pambieri: