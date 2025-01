Cassinetta: si conferma tra i comuni più ricicloni

Il Comune di Cassinetta di Lugagnano , oltre a essere uno dei borghi più belli d’Italia, si è confermato anche per il 2024 nella classifica dei «comuni ricicloni», l’indice che ogni anno Legambiente compila per segnalare quali enti a livello nazionale hanno lavorato più efficientemente nella gestione dei rifiuti e della raccolta differenziata.

Gestione dei rifiuti virtuosa

L’iniziativa è patrocinata dal Ministero per l'Ambiente, e premia le comunità locali, amministratori e cittadini, che hanno ottenuto i migliori risultati nella gestione dei rifiuti: raccolte differenziate avviate a riciclaggio, ma anche acquisti di beni, opere e servizi, che abbiano valorizzato i materiali recuperati da raccolta differenziata. Il report di Legambiente riporta che Cassinetta ha concluso l’anno con un indice Pro capite secco residuo (Kg/anno/ab) del 59,3% e una percentuale di RD (Raccolta Differenziata) dell’85,6%.

Il sindaco di Cassinetta, Domenico Finiguerra, ha commentato con soddisfazione il risultato raggiunto:

«Cassinetta ha sempre avuto un ottimo risultato sin dagli inizi, siamo nella classifica da quando è stata creata. Abbiamo fatto parte della prima esperienza del Consorzio dei Navigli, una delle prime realtà amministrative in Italia per cercare di cambiare il modello di gestione dei rifiuti in Italia».

Lavoro capillare

Per il primo cittadino, il successo del suo Comune nella gestione dei rifiuti è dato anche dalle dimensioni ridotte del paese, che consentono un controllo più efficace e capillare. In questi anni non sono però mancate le iniziative volte ad incentivare il riciclo consapevole: