Cassinetta: cambio delle cariche in Giunta

Nuovo anno, nuovi incarichi. Il sindaco di Cassinetta di Lugagnano Domenico Finiguerra, in applicazione del criterio della rotazione degli incarichi previsto dalle linee della lista Per Cassinetta di Lugagnano, ha nominato con proprio decreto la nuova Giunta Comunale.

Dal primo gennaio 2024 le cariche di vicesindaco e di assessore, ricoperte dal 2021 rispettivamente da Riccardo Barlaam e da Tamara Maggi, saranno coperte da Anna Montagna e da Domenico Palladino.

La ripartizione delle deleghe stabilite dal sindaco prevede che al vicesindaco Montagna siano affidate le competenze su educazione, servizi sociali, cultura ed eventi, mentre all'assessore Palladino spetteranno i lavori pubblici, la manutenzione del verde, il decoro urbano, l'ambiente e il patrimonio.

"Ringrazio Riccardo Barlaam e Tamara Maggi per l'intenso lavoro svolto in questa prima parte del mandato, un lavoro portato avanti con costanza e con grande collaborazione e che continuerà anche negli anni prossimi in consiglio comunale e all'interno del nostro gruppo - afferma il primo cittadino - La nostra lista, che prevedeva tra i propri principi quello del ricambio delle cariche, ha concordato la nomina a Vicesindaco di Anna Montagna e ad Assessore di Domenico Palladino, due consiglieri comunali che hanno già dato grande prova di impegno a favore della comunità, che ringrazio per aver accettato questo importante incarico nell'organo esecutivo del Comune".