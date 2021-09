In occasione del centenario del Corpo musicale, San Carlino al direttore Massimo Oldani. Consegnate anche due benemerenze e quindici borse di studio

Cassinetta: il San Carlino al direttore della banda

Come da tradizione la festa Patronale di Cassinetta di Lugagnano si è conclusa, nella serata di lunedì 13 settembre in piazza Negri, con il concerto della storica banda, il Corpo Musicale San Carlo, che festeggia quest’anno il suo centenario, seguito dalla consegna del San Carlino, delle benemerenze e delle borse di studio da parte del Comune.

San Carlino al direttore della banda, premiato anche il presidente onorario

Il sindaco Michele Bona e il vicesindaco Paola Ornati hanno consegnato il San Carlino proprio a Massimo Oldani, direttore della banda, per il suo impegno nel Corpo musicale. Durante la serata inoltre è stato premiato, in occasione del centenario, Virginio Magistroni, presidente onorario del Corpo musicale San Carlo in rappresentanza dell’intera banda.

Le benemerenze all'Osteria del Ponte ed al condominio di via Roma 71

Le benemerenze civiche consegnate, invece, sono state due: ai residenti del condominio Corte Grande di via Roma 71 per il loro impegno solidale e a Laura Croci e Maurizio Gerola dell’Osteria del Ponte per gli eventi a fini sociali da loro promossi edil decoro delle aiuole.

Borse di studio per 15 alunni

Bona e Oldani hanno consegnato le borse di studio agli alunni meritevoli delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado. I giovani che hanno ottenuto questo finanziamento agli studi sono quindici. Per le elementari: Giada Taverna, Emanuele Marrazzo, Luca Betassa, Alice Gulli e Maddalena Pinaroli.Per le medie: Noemi Anelli, Chiara Gesmundo, Giovanni Maggioni, Giacomo Pinaroli, Daniele Betassa, Christian Francesco Tortora. Per le superiori: Samuele Arosio, Giorgia Pedron, Eleonora Rancati e Gabriel Bertini.