Cassinetta, 130mila euro per la scuola dell'infanzia

Cassinetta di Lugagnango: 130mila euro per la scuola dell'infanzia. Previsti interventi per il ricambio continuo dell'aria e per l'efficienza energetica.

Un investimento per la scuola dell'infanzia di Cassinetta

Il 4 agosto 2022 la Giunta di Cassinetta di Lugagnano ha approvato un importante progetto che migliorerà notevolmente la qualità della vita dei bambini e del corpo docenti della Scuola dell’Infanzia di Cassinetta. Con un investimento pari a circa 130mila euro sarà installato un impianto per la ventilazione meccanica controllata, il bollitore per acqua calda sanitaria a pompa di calore, tutto nell’ottica della riqualificazione energetica dell’impianto termico.

I lavori

I lavori che partiranno entro il 15 settembre 2022 saranno svolti in due lotti e rispondono alle seguenti esigenze:

· garantire un adeguato grado di comfort per addetti ed utenti della scuola;

· realizzare un impianto ad alta efficienza, che possa contenere gli attuali consumi energetici;

· avere un impatto architettonico minore possibile;

· avere anche la possibilità di variare il layout degli ambienti, a seconda delle esigenze, anche future, senza dover affrontare costi elevati per rifare impianti con diversa distribuzione;

· avere la possibilità di regolare la temperatura dei singoli ambienti, senza interferire

con le esigenze di altri utenti;

· avere la possibilità di utilizzare, solo in parte, l’edificio senza essere costretti a

mantenere in funzione l’intero impianto;

· creare luoghi di lavoro ottimali, sotto l’aspetto del microclima;

· avere macchinari molto silenziosi;

· utilizzare fluidi refrigeranti non dannosi per l’ozono.

La parola al sindaco

Ha spiegato il sindaco Domenico Finiguerra:

"La pandemia che ha stravolto le nostre esistenze e soprattutto quelle dei nostri figli, deve vedere realizzati tutti quegli investimenti che permettono ai bambini di poter vivere la scuola in sicurezza con il maggior comfort possibile, garantendo la circolazione dell’aria e la salubrità degli ambienti. Per la nostra amministrazione questa è una priorità da portare avanti con l’obiettivo altrettanto importante, vista la crisi energetica e l’aumento delle utenze, di ridurre i consumi che avranno un impatto sempre maggiore sul bilancio comunale e quindi sulle possibilità per l’amministrazione di erogare servizi a tutti i cittadini".