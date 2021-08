Casorezzo in lutto per la morte di Ambrogina Oldani. Martedì 10 agosto i funerali.

Tutta Casorezzo esprime il suo cordoglio per la prematura scomparsa di Ambrogina Oldani. E' stato proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani, martedì 10 agosto, in concomitanza con la celebrazione delle esequie.

"Si invitano i cittadini, i titolari di attività commerciali ed associazioni ad esprimere la loro partecipazione con la sospensione dell'attività durante il funerale dalle 15 e sino al termine della cerimonia".