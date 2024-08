Casorezzo accoglie il nuovo parroco: è don Felice Zaccanti

Casorezzo si prepara ad accogliere il nuovo parroco: sarà don Felice Zaccanti.

La biografia del nuovo parroco

Classe 1960, ordinato sacerdote in età adulta nel 2008, il sacerdote proviene dal Villaggio Brollo in Solaro, vicino a Saronno, dove è residente ancora per poco nella Parrocchia Madonna del Carmine della Comunità Pastorale Discepoli di Emmaus dove ha invece svolto per quattro anni il ministero di vicario parrocchiale.

Le prime parole del nuovo parroco

Don Felice Zaccanti, che prenderà servizio a partire dall’1 settembre, sarà al posto di don Eugenio Baio. Tra gli altri incarichi ricoperti, don Felice è stato cappellano per 12 anni negli ospedali e vicario nelle vicine parrocchie. «Sarò il vostro sacerdote residente per i prossimi anni, dall’1 settembre prossimo succederò a don Eugenio che la Comunità tutta vorrà ringraziare e festeggiare per la sua dedizione e operato di questi anni», così si è presentato sull’Informatore della parrocchia casorezzese San Giorgio Martire, aggiungendo: «Quando un “nuovo” sacerdote arriva vi è una novità per tutta la Comunità che spero sia nel bene, nella gioia, nella voglia di partecipare attivamente alla vita della Parrocchia e non solo. Sarà per me una grande novità essere con voi in cammino assieme. San Giorgio, San Antonio da Padova, Madonna della Pace, pregate per noi».

La presentazione

Dal canto suo, il vicario episcopale don Luca Raimondi, proprio in merito al trasferimento del sacerdote, ha proposto le parole usate dall’arcivescovo di Milano, Mario Delpini:

«Dai primi giorni del prossimo settembre, don Felice Zaccanti, vicario parrocchiale della vostra comunità pastorale, lascerà la comunità parrocchiale di Solaro. Egli infatti, nel medesimo periodo, sarà nominato parroco della parrocchia di San Giorgio in Casorezzo, nel decanato del Villoresi. Ringrazio don Felice per il ministero svolto in mezzo a voi e per la sua disponibilità a questa nuova chiamata del vescovo. Non riusciremo a sostituire don Felice (almeno a breve periodo) poiché siamo in tempi di carenza di clero. Questo impegna tutti voi, cari fedeli, con don Sergio e don Massimiliano, a sentire ancora più forte l’appartenenza alla vostra comunità pastorale, con impegno di partecipazione sempre più intenso. Accompagniamo don Felice con la preghiera e in spirito di fede continuiamo a camminare sulle orme del Vangelo di Gesù per il bene della Sua Chiesa. Vi raggiunga la benedizione dell’Arcivescovo e anche la mia. Il vostro vicario episcopale».

Mattia Ferrara