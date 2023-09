La misura è colma, a Magenta non si possono più tollerare i sacchi dell’immondizia.

Caso rifiuti: il Comune promette tolleranza zero

È bene sottolineare che non ci sia nessun problema nel ritiro della spazzatura e nemmeno per quanto concerne l’abbandono di rifiuti sul territorio comunale. Il problema è un altro ed è legato all’esposizione di bidoni e sacchetti senza però rispettare il regolamento comunale. Facendo infatti un passeggiata in città nel corso dei pomeriggi antecedenti i giorni di raccolta è facile trovare sacchi già dalle 17 del pomeriggio.

Le dura stoccata del sindaco Del Gobbo

Una situazione insostenibile che crea anche un danno d’immagine alla città ed è per questo che il sindaco Luca Del Gobbo ha deciso di intervenire a gamba tesa.

«Tolleranza zero verso chi non rispetta le regole di conferimento dei rifiuti e non ha senso civico». Il primo cittadino non ci sta a vedere la Città come sempre più spesso capita e come è testimoniato in alcune foto scattate in questi giorni. «Già a metà pomeriggio della domenica o dei giorni infrasettimanali si vedono, soprattutto nelle vie del centro, sacchi della raccolta dei rifiuti domestici o bidoni esposti per la raccolta del giorno successivo. Il regolamento comunale parla chiaro: i sacchi devono essere conferiti entro le ore 6 del giorno di raccolta o dopo le 19.30 del giorno precedente. Faccio appello agli amministratori di condominio, agli esercenti commerciali e ai cittadini privati al rispetto del regolamento comunale vigente. Da parte nostra aumenteremo i controlli: sono previste sanzioni per chi non rispetta il regolamento e dimostra di non aver a cuore il decoro della nostra Città».

Il Comune dunque ha promesso tolleranza zero verso i furbetti che non rispettano il regolamento, per loro sono pronte multe da 25 sino a 250 euro.