Case comunali, ristrutturazione in arrivo

Case comunali di largo Roma a Pregnana, ristrutturazione in arrivo. Pubblicata dall'amministrazione comunale la gara di appalto per i lavori.

Case comunali

Il nuovo anno si apre in continuità con gli obiettivi di sostenibilità che caratterizzano i progetti del Comune di Pregnana - scrive l'amministrazione comunale - a dicembre è stata pubblicata la gara d’appalto per la ristrutturazione delle case comunali di Largo Roma. Il progetto è stato sviluppato nel 2022 e costituisce uno dei principali punti qualificanti che l’Amministrazione Comunale ha inserito nel suo programma.

Gara d'appalto

“Recentemente in diverse occasioni abbiamo spiegato che investire nella riqualificazione energetica degli edifici è un’ottima idea, specialmente quando – come in questo caso – le risorse investite sono frutto di un bando di finanziamento” spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Gianluca Mirra. “Questo tipo di investimento, una volta realizzati i lavori, determina una forte riduzione delle spese fisse di gestione, sia per le bollette energetiche, sia per le manutenzioni: parliamo di diverse decine di migliaia di euro l’anno. In sintesi utilizzando fondi comunitari, statali e regionali disponibili la nostra comunità ottiene un risparmio che può essere impegnato altrove, ad esempio per interventi di manutenzione, o per il verde o per il potenziamento dei servizi scolastici e sociali”.

"Sostenibilità"

“Investire per risparmiare e per ottenere un servizio migliore. Lo abbiamo fatto e lo stiamo facendo negli edifici scolastici. Lo abbiamo in programma per il Municipio. In questo caso il progetto riguarda le case comunali e stiamo cercando l’impresa migliore per realizzare i lavori. Parliamo quindi di un triplo obiettivo: ambientale, riducendo il consumo di risorse; economico, riducendo la spesa; sociale, migliorando la qualità abitativa per i residenti. Sono ancora un a volta i tre pilastri della sostenibilità, il principio guida del nostro programma politico” conclude il Sindaco Angelo Bosani. Il bando rimarrà pubblicato fino al 19 gennaio con l’auspicio che imprese serie e qualificate del settore

siano interessate a partecipare.