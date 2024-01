Casa comunità, l'annuncio: lavori da febbraio

Ieri sera il nuovo direttore generale dell’ASST Rhodense Marco Bosio mi ha dato una buona notizia. Sono state consegnate le chiavi all’impresa che svolgerà gli interventi di riqualificazione dell’immobile di via Libertà 33, nel quale sorgerà la Casa di Comunità di Settimo. Pertanto febbraio sarà il mese dell’inizio dei lavori. Oggi il direttore Bosio sarà a Settimo per una visita al futuro cantiere. Una bella notizia per tutti i cittadini di Settimo, che grazie all’impegno di Regione Lombardia, di ASST Rhodense e di ATS avranno nuovi servizi socio-sanitari sul territorio.