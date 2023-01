La Cartoleria De Servi chiude dopo 40 anni

La Cartoleria De Servi di Cerro Maggiore chiude i battenti.

La Cartoleria De Servi ha chiuso i battenti. La decisione è stata presa dalla titolare, Pinuccia De Servi, che da ben 40 anni portava avanti sempre col sorriso la sua storica attività. Conosciutissimo da tutti, il negozio era un vero e proprio punto di riferimento per gli articoli da regalo, giocattoli, libri per le scuole. Una realtà che per quattro decenni ha accompagnato la vita di tantissimi cerresi, e non solo.

"Chiudo perché è arrivato il tempo della pensione ma anche perchè, oggi giorno, i negozi fanno davvero fatica ad andare avanti - spiega Pinuccia - Ricordo con grande soddisfazione quando abbiamo fornito, per 3-4 anni, i libri delle scuole elementari, sia le Strobino che quelle in via Carducci: è stato un vero privilegio". De Servi era presente in paese, come detto, da 40 anni: l’attività aveva preso il via nel 1983 in via Boccaccio, dove ci è rimasta fino al 1990, poi lo spostamento in via Immacolata, a due passi dal santuario della Boretta.

"Un piacere essere stati punto di riferimento per tanti"