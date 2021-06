Cartelli “salva ciclisti” a Castano Primo

A Castano Primo arrivano i cartelli “salva ciclisti” per rispettare la sicurezza di tutti.

I cartelli “salva ciclisti” nelle vie d’ingresso in città

Ad annunciarlo è il sindaco Giuseppe Pignatiello nella giornata di oggi, martedì 1 giugno 2021:

“Ripartiamo dalla sicurezza, a Castano noi rispettiamo i ciclisti. Molti di voi avranno notato alcuni nuovi cartelli presenti agli ingressi della nostra città: si tratta di un’importante iniziativa di sensibilizzazione e sicurezza fortemente voluta dal vicesindaco Carola Bonalli “.

La campagna dell’associazione Io Rispetto Il Ciclista

Ha poi continuato:

“Da oggi Castano Primo ha aderito alla campagna dell’associazione Io Rispetto Il Ciclista, una no profit creata dalla detentrice di 4 record del Mondo Paola Gianotti!

Ed è per questo che abbiamo installato questi cartelli #SalvaCiclisti, perché stando ai dati in Italia muore un ciclista ogni 35 ore a causa di incidenti stradali.

Castano è una città accogliente per tutti, ed è una culla di grandi campioni di ciclismo. Rispettiamoci, tutti, e ripartiamo in sicurezza”.