Carta solidale per 357 famiglie ad Abbiategrasso

Il Comune di Abbiategrasso ha reso pubblico sul sito ufficiale dell’ente l’elenco definitivo dei nuclei familiari, individuati dall’INPS, beneficiari della Carta solidale “Dedicata a te” finalizzata all’acquisto di beni di prima necessità.

Valore complessivo in città oltre 136mila euro

Il valore della carta è di 382, 50. per nucleo familiare. Ad Abbiategrasso sono 357 i nuclei famigliari beneficiari per un valore complessivo di oltre 136mila euro. I beneficiari, per motivi di privacy, possono identificarsi attraverso il numero di protocollo INPS indicato sull’attestazione Isee 2023 in corso di validità.

A tutti i beneficiari, a mezzo posta, è stata inviata una comunicazione scritta contenente oltre alle modalità di ritiro delle carte prepagate anche l’elenco dei generi alimentari acquistabili. Per il ritiro della carta il cittadino beneficiario dovrà presentarsi presso qualsiasi sportello postale munito di : codice di riferimento riportato nella lettera inoltrata all’indirizzo di residenza; documento di identità in corso di validità; codice fiscale/tessera sanitaria.

Qualora il cittadino riscontrasse dal suddetto elenco di risultare beneficiario senza tuttavia aver ricevuto la lettera entro la data del 04/08/2023, è pregato di contattare l’Ufficio Servizi Sociali ai seguenti recapiti telefonici 0294692-504-510-526-531 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00. E’ possibile anche contattare l’Ufficio tramite mail a servizi.sociali@comune.abbiategrasso.mi.it

Va attivata entro il 15 settembre

Si ricorda che, per non perdere il contributo, è necessario utilizzare la carta e quindi procedere ad almeno un acquisto entro e non oltre il 15 settembre 2023.